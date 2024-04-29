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Gündem Clinton’un kilisesinde ABD’yi sarsan seks skandalı
Gündem

Clinton’un kilisesinde ABD’yi sarsan seks skandalı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 06:32:00 -
Clinton’un kilisesinde ABD’yi sarsan seks skandalı

ABD’de, 26 yaşındaki Arkansaslı öğretmen Reagan Gray, gönüllü olarak çalıştığı kilisede yakınlaştığı 15 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Gray’in çocuktan ardından "her gün çıplak fotoğraf istediği” de suçlamalar arasında yer aldı. Cinsel ilişkinin yaşandığı kilise ise eski ABD Başkanı Bill Clinton’un desteklediği ve sık sık ibadet ettiği yer olarak biliniyordu.

Arkansas'ın en büyük kiliselerinden birinde 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunmakla suçlanan öğretmen Reagan Gray ilk sorgusunda çocuğun “temiz kalabilmesi” için sadece oral seks yaptıklarını söyledi.

26 yaşındaki Gray, 2020 sonbaharında Little Rock'taki Clinton’un da sık sık ibadet ettiği Immanuel Baptist Kilisesi'nde, tacize başladıktan sonra çocuğa neredeyse her gün çıplak fotoğraf gönderdi.

Çocuğun ebeveynleri, oğullarının telefonunda olayla ilgili kısa mesajlar keşfettikten sonra, Kilise papazı polise şikayet etmek yerine önce Gray’i psikolojik destek almak üzere gönderdi. Ancak cinsel istismarın devam etmesi üzerine olay savcılığa iletildi.

İddialara göre Gray ve 15 yaşındaki çocuk, Mayıs 2021'e kadar Gray’in arabasında ve Monticello'daki dairesinde seks yaptı. Ancak çocuk, savcılıktaki ifadesinde, kadının çıplak fotoğraf yağmuruna yanıt olarak çıplak fotoğraf taleplerine yanıt verip vermediğini hatırlamadığını söyledi.

Ancak her ne kadar böyle konuşsa da çocuk, “Bunu yaptığımı net olarak hatırlamıyorum ama ne kadar sıklıkla talep ettiğine bakılırsa muhtemelen gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
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Çocuk, dedektiflere Gray'in telefon numarasını kilisenin müzik programındaki grup sohbeti aracılığıyla bulduğunu söyledi.

Çocuğun ebeveynleri Gray ile yüzleşti ve bir dizi kısa mesaj keşfettikten sonra baş papaz Steven Smith'i bilgilendirdi.

Papaz Smith, Gray'in çocukla ilişkisinin cinsel olmadığı konusunda ısrar etmesine rağmen onunla yüzleştiğini ve onu öğrencilik görevinden uzaklaştırdığını söyledi. Üstelik olayla ilgili polise de bilgi verildi.

Ancak Reagan Gray'in psikolojik destek aldığı tedaviden döndükten sonra tacize devam ettiği ve çocukla iletişimini Snapchat'e çevirdiği anlaşıldı.

Gray, Papaz ile yaptığı görüşmede ilişkinin 'doğası gereği cinsel' olduğunu ve uzaklaştırılmasından sonra da devam ettiğini kabul etti.

Bunun ardından polis çağrıldı ve çocuk, FBI müfettişlerine çiftin 2020 sonbaharında 5 ila 10 kez seks yaptığını söyledi. Yeminli ifadede Gray'in kendisine oral seks yaptığını ancak çiftin “(onun) saf kalması için” cinsel ilişkiye girmediğini de iddia etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Reagan Gray öğretmenlikten uzaklaştırıldı.

Gray, Eylül 2020 ile Mayıs 2021 arasında 15 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel saldırı suçuyla suçlandı ve Çarşamba günü Little Rock polisine teslim olduktan sonra 20 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Avukatı John Ogles ise suçlamayı reddettiğini ve Gray’in adını temize çıkmasını beklediğini söyledi.

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