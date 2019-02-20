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Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç’ten ’MHK’ açıklaması

Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görevlendirilecek olan hakemlerin hem Cizrespor’a hem de konuk takıma karşı adil karar veren hakemler olmasını istedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç’ten ’MHK’ açıklaması

Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görevlendirilecek olan hakemlerin hem Cizrespor’a hem de konuk takıma karşı adil karar veren hakemler olmasını istedi.


Cizrespor’un 1461 Trabzonspor maçı hazırlıklarını yönetim kurulu üyeleri ile birlikte türbinlerden izleyen Sefinç, antrenman sonunda düzenlediği basın açıklaması ile Serik Belediyespor maçı ve hakemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz haftasonu Serik Belediyespor ile oynadıkları maçta hiç kimsenin tasvip etmediği olayların yaşandığını söyledi. Sefinç, "MHK Başkanlığına soruyoruz, Serik Belediyespor ile Cizrespor maçına neden Trabzon bölgesinden bir hakem atandı? Bir sonraki hafta Cizrespor’un iç sahada 1461 Trabzonspor ile oynayacağı maç belli değil miydi? En iyi oyuncularımızdan Emre Yüksektepe, Cemal Doğu, Burak Koçer maçın hakemi Alparslan Şen tarafından kırmızı ve sarı kartlarla ihraç edildi. Bunların hepsi acaba bir tesadüfü müdür yoksa hakemin Trabzon bölgesinden olup bireysel kötü niyeti midir? Bu anlamda Merkez Hakem Kurulumuzdan ricamızdır, bu kadar kötü niyetli hakemleri maçlarımızda görevlendirmeyin. Görevlendirdiğiniz hakemler hem Cizrespor’a hem de konuk takıma karşı adil karar veren hakemler olsun. Bizler her zaman olduğu gibi bu hafta da 1461 Trabzonspor’u bize ve kadim ilçemize yakışır bir şekilde ağırlayarak misafirperverliğimizi bir kez daha herkese göstereceğiz" dedi.


Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç’e ve takım oyuncularına hem geçmiş olsun dileğinde bulunup hem de destek vermek için ilçe stadyumuna gelen Ak Parti Cizre Belediye Başkan adayı Eşref Müjde ise, kendilerinin gençleri spora yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi. Müjde, "Bu işin en güzel örneği de Cizrespor kulübünün elde etmiş olduğu başarılardır. Ancak 17 Şubat 2019 tarihinde Serik Belediyespor ile Cizrespor arasında oynanan 3. lig maçında istenmeyen talihsiz olaylar yaşandı. Serik Belediyespor maçı sonrası yaşanan üzücü olaylarla ilgili gerekli müracaatları yaparak bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
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