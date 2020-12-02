Cizreli kadınlar yaptıkları seramiklerle yörenin tanıtımına destek oluyor

ŞIRNAK (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, bölgenin kültürel değerlerini yansıtan seramik ürünlerle yörenin tanıtımına destek oluyor.

Güzel sanatlar fakültesi seramik bölümü mezunu, evli ve 3 çocuk annesi Özlem Yıldırım, geçen yıl yörenin kültürel değerlerini yansıtan ürünler yapmak üzere seramik atölyesi açtı.

Üretime katkı sağlamak için 6 kadınla Cizre Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kuran Yıldırım, yörenin kültürel zenginliğini yaşatma adına atölyede seramik hediyelik eşya üretimi başlattı.

Aralarında Nuh Peygamber'in tufanda bindiği gemi, Cizre Ejderi, Babut balığı, Mem-u Zin, Belek Burcu, Ulu Cami, Kırmızı Medrese ve Yafes Köprüsü gibi, yörenin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan seramik ürünler yapan kadınlar, internet ve tanıdıkları vasıtasıyla ürünlerin satışını yapıyor.

Kadın girişimciler ürettikleri yöresel figürlü fincan, vazo, dekoratif tabak, plaket gibi ürünlerle ekonomiye ve bölgenin tanıtımına destek sunuyor.

- "Büyük kültürel zenginliğe sahibiz"

Kooperatif başkanı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihteki öneminden dolayı ilçenin kültürel zenginliğine sahip çıkarak, bunları yaşatmak için 2019'da kendi kişisel seramik atölyesini açtığını, daha sonra 6 kadınla kooperatifi kurduğunu söyledi.

Kadın iş gücünün ekonomiye katkı vermesinin yanı sıra kültürel değerlerin yaşatılmasını amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, ilk hedeflerinin, Cizre'nin kültürel zenginliklerini yansıtmak olduğunu belirtti.

Yolun başında olduklarını, daha birçok şey yapmak istediklerini anlatan Yıldırım, kooperatifi, kadınların üretime ekonomik anlamda destek vermesini sağlamak ve ilçeye gelen turistlerin yöreye ait objeler alabileceği bir mekana sahip olmak amacıyla kurduklarını aktardı.

Kadınlarla seri üretime geçmek istediklerini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Destek aldıktan sonra seri üretim anlamında Cizre'nin tarihi dokularını sentezleyen çalışmalar ortaya koyabileceğim. Kadınları çalıştırabileceğim büyük bir atölye düşünüyorum. Büyük kültürel zenginliğe sahibiz. Özellikle Cizre'ye gelen misafirlerin, döndüklerinde buraya ait nesneyi, objeyi evine götürebileceği bir yer açmayı düşünüyoruz."

Cizre'de hediyelik eşya ticaretiyle uğraşan Abdülaziz Bilge ise Cizre ile ilgili figürleri merak ettiği için seramik atölyesine geldiğini belirtti.

Bilge, "Özellikle yapılan çalışmaları yerinde görmek istedim. Gerçekten çok emek sarf edilerek yapılan çalışmalar bunlar. Kadın girişimcilerin böyle çalışmalar yapmaları çok önemli. Cizre'ye gelen misafirlerin, yörenin kültürel değerlerini yansıtan hediyelik eşya ihtiyacı oluyor. Böyle bir girişimi takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.



