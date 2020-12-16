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Aktüel Cizre'de polis, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı
Aktüel

Cizre'de polis, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:53:06 -
Cizre'de polis, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarının kışı daha iyi koşullarda geçirebilmelerini sağlamak için 20 kedi ve köpek evi yaptı.

Cizre ilçesinde "Sokak Hayvanları Evsiz Kalmasın" sloganıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları 20 kedi ve köpek evini, sokak hayvanlarının kışı iyi geçirmesi için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi. Ayrıca, sahipsiz kedi ve köpekler, yaş ve kuru mama verilerek beslendi.

İlçe Emniyet Müdürü Akın Tan, sokak hayvanları için yapılan el yapımı evlerde can dostların kışı daha iyi geçireceğini ve soğuktan bir nebze olsun korunacaklarını belirterek "Ülke güvenliği ve kamu düzenini sağlamamızın yanında sokaklarda yaşayan can dostlarımıza sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

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