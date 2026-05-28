SON DAKİKA
Cizre'de duyarlı vatandaş bulduğu 1,5 milyon liralık çantayı sahibine teslim etti
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, hastane yakınlarında içerisinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve nakit para bulunan bir çanta bulan Abdullhak Balcak isimli vatandaş, örnek bir davranış sergileyerek çantayı muhtarlık aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Olay, Cizre Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Abdullhak Balcak, kaldırım kenarında sahipsiz bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı açtığında içerisinin altın ve nakit para ile dolu olduğunu gören Balcak, hiç tereddüt etmeden durumu Sur Mahallesi Muhtarlığına bildirdi.

Yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki servet dolu çantayı muhtarlığa getiren Balcak, emaneti mahalle muhtarına teslim etti. Çantanın sahibini bulmak için hemen harekete geçen Sur Mahallesi muhtarlığı, sosyal medya platformları ve mahalle ağları üzerinden kayıp ilanı paylaştı. Mahalle muhtarlığının, sosyal medya ve mahalle iletişim ağları üzerinden yaptığı duyurular neticesinde çantanın sahibine ulaşıldı. Muhtarlığa davet edilen ve ismi açıklanmayan çanta sahibi, içerisindeki varlıkların eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra çantasını teslim aldı. Çanta sahibi, duyarlılığından dolayı Abdullhak Balcak'a teşekkür etti.

Atilla

Böyle güzel haberleri yayınlayın insanlara hem örnek olsun hemde positif etkilesin. İman böyle bir şey
