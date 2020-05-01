Cizre Belediyesi mezarlık temizleme ve bakım çalışması başlattı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, asri mezarlığında yabani ot biçme, bakım ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi yabani ot biçme ve temizlik çalışmasının ardından mezarlıkta yeni patika yollar yapacak ve mevcut yollarda bakım yapacak. Belediyeye bağlı ekipler belirli yerlere yeni çeşmeler yerleştirip, ilave aydınlatma çalışması başlatacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte kabir ziyaretleri ve defin işlemleri için vatandaşlara kolaylık sağlanacak. Ayrıca ekipler Mem u Zin Bulvarı, parklar ve çocuk oyun alanlarında da yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması gerçekleştirecek. Yabani ot temizliği kapsamında çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, yeşil alanlar da estetik bir görünüme kavuşacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor.