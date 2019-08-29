Çizgi film karakterleri çocuklarla buluşacak

Kahramanmaraş Piazza, en sevilen çizgi film karekterleri Elif’in Düşleri, Keloğlan ve Niloya’yı çocuklarla buluşturacak.

Piazza’da, 30 Ağustos’ta başlayıp, 8 Eylül’e kadar her gün saat 14.00, 16.00 ve 18.00’de seanslar halinde devam edecek etkinlikler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklara moral ve motivasyon sağlayacak. 30 Ağustos’ta “Elif’in Düşleri” ile başlayacak etkinlik, 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. 2 Eylül ile 5 Eylül tarihleri arasında ise Keloğlan minik ziyaretçilere unutulmaz tatil anıları yaşatacak. 6 Eylül ile 8 Eylül tarihleri arasında ise çocukların akılı dostu Niloya çocuklarla buluşacak.

Şarkılar, şovlar ve danslarla geçecek etkinlikler, küçük ziyaretçileri hem eğlendirecek hem de birbirinden değerli bilgilerle donatacak. Çocuklar, eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, aileleri de onların bu mutlu anlarına ortak olacak.

Etkinliklere, danışma birimine başvurup Piazza Club üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katılabilecek.