Citroen de faizleri düşürdü

Son kampanya kapsamında Aircross SUV, 204 bin liradan başlayan fiyat ve 40 bin liraya özel 12 aya yüzde 0,99 vade farkı seçeneğiyle satışa sunuldu. Bu dönemde yeni Citroën Berlingo’ya da 50 bin için 12 ayda 0,59 vade farkı veya 30 bin lira için 12 ay vade farksız sahip olmak mümkün. Berlingo ve tüm Citroën ticari modellerinde ayrıca nakit alımlarda geçerli 3 bin lira indirim fırsatı bulunuyor.