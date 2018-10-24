Çıtır çıtır tavuk tarifi
Dışarıda fast food tüketmek istemeyenler için evde yapılabilecek güzel bir tarif yazının devamında...24 Ekim 2018 Çarşamba 22:35
MALZEMELER
600 gram jülyen doğranmış tavuk göğsü
1 çay bardağı mısır veya buğday nişastası
2 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
1 çay kaşığı karabiber
tuz
KIZARTMAK İÇİN
1 su bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
Tavuğu geniş bir kaba alıp üzerine nişasta ilave edin ve harmanlayın. Fazla kısmını almak için bir süzgece koyup sallayın. Yumurtaları bir tabağa kırıp çırpın. Galeta ununu düz bir tabağa alıp, tuz ve karabiberle karıştırın. Sıvı yağı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp orta ateşte kızdırın. Tavukların yarısını önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın. Kızgın yağa atıp önlü arkalı kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Kalan tavukları da aynı şekilde pişirip servis yapın.
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