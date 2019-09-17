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Cisse'den Fenerbahçe'ye gönderme! 'Vedat 30-40 milyon euro ise...'

Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Alanyaspor'da Papiss Cisse, maçın yıldızı oldu. Maç sonu sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cisse,Vedat Muriqi'e göndermede bulundu.

17 Eylül 2019 Salı 12:42
Cisse'den Fenerbahçe'ye gönderme! 'Vedat 30-40 milyon euro ise...'

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Alanyaspor'da 2 gol atan Papiss Cisse, maç sonunda Vedat Muriqi göndermesinde bulundu.

Papiss Cisse, Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cisse, Instagram'da bir kullanıcının yaptığı paylaşımı kendi hesabından paylaştı. Paylaşımda "Vedat 30-40 milyon euro ise bu adam 100 milyon euro. Tebrikler Alanyaspor. Son zamanlarda izlediğim en iyi takım" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde yazar Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için transfer pazarlığını 90 milyon Euro'dan açacağını iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:42
  1. Cisse
  2. Vedat Muriqi

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