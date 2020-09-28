Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den çarpıcı Türkiye mesajı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan sıcak çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada videosu yayınlayan Azerbaycanlı sesi sanatçısı Azerin, desteklerinden ötürü Türkiye’ye ve Türk ordusuna teşekkür etti.

“Omuz omuza dövüşmek istiyoruz”

Azerin videoda yaptığı konuşmada "Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye'ye TSK'ya özellikle halkımıza, kardeşlerimizle omuz omuza dövüşmek istiyoruz diyenlerden Allah razı olsun. Bugün Azerbaycan, teke tekte Ermenistan'ı yenme gücü vardır. Güzel bir haber aldık ki 6 köyümüz geri alınmış. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Kusura bakmayın gözyaşlarımı tutamıyorum. Bunlar sevinç gözyaşlarıdır. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kaydetti.

"Gazan mübarek olsun Azerbaycan"

Konuşurken göz yaşları da döken Azerin sözlerini "Allah Çırpınırdı Karadeniz'i Karabağ'da da söylemeyi nasip etsin. Gazan mübarek olsun Azerbaycan" diyerek tamamladı.