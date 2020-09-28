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Gündem Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den çarpıcı Türkiye mesajı
Gündem

Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den çarpıcı Türkiye mesajı

"Çırpınırdı Karadeniz" türküsü ile tanınan Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin, Ermenistan ile yaşanan çatışmaların yayınladığı videoda desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:08:00 - 2020-09-28 10:29:16
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den çarpıcı Türkiye mesajı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan sıcak çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada videosu yayınlayan Azerbaycanlı sesi sanatçısı Azerin, desteklerinden ötürü Türkiye’ye ve Türk ordusuna teşekkür etti.

“Omuz omuza dövüşmek istiyoruz”

Azerin videoda yaptığı konuşmada "Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye'ye TSK'ya özellikle halkımıza, kardeşlerimizle omuz omuza dövüşmek istiyoruz diyenlerden Allah razı olsun. Bugün Azerbaycan, teke tekte Ermenistan'ı yenme gücü vardır. Güzel bir haber aldık ki 6 köyümüz geri alınmış. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Kusura bakmayın gözyaşlarımı tutamıyorum. Bunlar sevinç gözyaşlarıdır. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kaydetti.

"Gazan mübarek olsun Azerbaycan"

Konuşurken göz yaşları da döken Azerin sözlerini "Allah Çırpınırdı Karadeniz'i Karabağ'da da söylemeyi nasip etsin. Gazan mübarek olsun Azerbaycan" diyerek tamamladı.

Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum
Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

Dünya

Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum

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Yorumlar

Kocasolak

Biz Azerbaycan’a CAN Azerbaycan deriz. Bizim canımız o kardeşlerimiz.
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Nur

Allah nice nice zaferler versin ülkelerimize diğer müslüman kardeşlerimizi de yanımızda görmek isteriz ama nafile ölü toprağı var sanki üzerlerinde yazık çok yazık Allah islah etsin GAZANIZ MÜBAREK OLSUN KARDEŞLER DUALARIMIZ SİZİNLE
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