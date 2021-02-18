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Ekonomi Ciro kaybı desteğinin detayları belli oldu
Ekonomi

Ciro kaybı desteğinin detayları belli oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 16:54:00 -
Ciro kaybı desteğinin detayları belli oldu

Tebliğle Kovid-19 salgını sürecinde faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere sağlanacak ciro kaybı desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bir kez yararlanılabilecek

Buna göre, söz konusu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup buna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek. Mükellefler, söz konusu destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek. Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler e-Devlet’ten (www.turkiye. gov.tr) başvuruda bulunacak.

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