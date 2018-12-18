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Ciro endeksleri ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı ciro endekslerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 yükseldi.

18 Aralık 2018 Salı 10:25
Ciro endeksleri ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,4 azaldı.

Sanayide yüzde 38.2 artış

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,9 düştü. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış oldu.

Ticaret ciro endeksi

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4 azalış gösterdi. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Ekim 2017’ye göre yüzde 23,5 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,9 arttı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:25
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. ekim ayı ciro endeksleri
  3. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi
  4. takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi

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