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Çipras'tan Başkan Erdoğan'a küstah cevap

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Çipras, “Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Yunanistan tek başına değildir." dedi.

25 Haziran 2019 Salı 22:55
Çipras'tan Başkan Erdoğan'a küstah cevap

Geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin eski liderlerinden Dimitris Hristofyas'ın cenazesine katılmak üzere Lefkoşa’da bulunan Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

"Buradan sesleniyor..."

Çipras, “Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği (AB) adına ve hukuk kurallarına karşı saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve realist bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir." ifadesini kullandı.

Çipras, hem Yunanistan’ın hem de Kıbrıs'ın egemenlik haklarını korumakta kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:55
  1. Erdoğan
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  3. SİYASET Haberleri
  4. Çipras
  5. Cumhurbaşkanlığı
  6. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  7. Dimitris Hristofyas

YORUM YAZ

  • ahmatt olkanahmatt olkan1 sa önce
    bu rumlar ve yunanlilar adam olmaz bati bunlari guya destekliyor. lan bati zaten batti, ne bir liderleri kaldi ne de bir dostluklari. kasinmayiniz kasinirsaniz bitler gibi bitersiniz. lan biz bunlara 500 yil baktik hala adam olamadilar. yaziklar olsun.
  • özkanözkan1 sa önce
    su picleri  artik!!!

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