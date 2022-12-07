"Çıplak fotoğraflarını paylaşırım" dedi, kadın-çocuk herkese iğrenç şantaj yaptı

Antalya'da şirket çalışanı bir kadın, kendisinin fotoğraflarının H.G. tarafından müstehcen sitelerde paylaşıldığını belirtti. Şirket sahibi ise 7 yaşındaki kızının fotoğraflarının H.G. tarafından müstehcen sitelere koyulduğunu aktardı. Defalarca yakalanıp serbest bırakılan kadın yine tutuklanmayınca mağdurları isyan etti.

Saplantılı olduğu kişilerin hayatını kabusa çeviren H.G. isimli kadın Antalya'da yakalandı. Defalarca yakalanıp serbest bırakılan kadın bu sefer de tutuklanmadı. Bu duruma mağdurlar isyan etti. H.G.'nin eskinden çalıştığı şirkette bulunan bir kadın kendisine ait fotoğrafların müstehcen sitelerde paylaşıldığını belirtti. Bununla da kalmayan kadın, şirket sahibinin 7 yaşındaki kızına ait fotoğrafları da müstehcen sitelere koydu.

Takıntılı olduğu kim varsa hepsine şantaj yaptı

İddiaya göre H.G. takıntılı olduğu kim varsa hepsine şantaj yaptı. Çocuk, kadın demeden onlarca kişinin kabusu oldu. Sağlık hizmetleri veren bir şirkette çalışan H.G. uygunsuz davranışları yüzünden 1,5 yıl önce işten çıkarılmıştı ama hazmedemedi. Hedefinde hem patronu hem de çalışanlar vardı. Aslında bu ilk değildi, kimin hayatına girdiyse para koparabilmek için korkunç saldırılarda bulundu. H.G.'nin mağdur ettiği bilinen 40 kişi arasında şirketin sahibi Alper ile şirket çalışanı Tuğçe vardı.

Fotoğrafları ahlaksız sitelerde paylaşıldı

Mağdur Tuğçe, H.G.'nin daha önce evini kurşunlattığını, kendisini terörist olarak gösterdiğini ifade etti. Kendisi adına hesaplar açıldığını ifade eden Tuğçe, fotoğraflarının ahlaksız sitelerde paylaşıldığını belirtti.

7 yaşındaki çocuk bile vardı

Show Haber'in haberine göre H.G. mağdurların çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp adres bile gösterdi. Şirket sahibi Alper ise 7 yaşındaki kızının fotoğraflarının H.G. tarafından müstehcen sitelere koyulduğunu ve paylaşımlar yapıldığını aktardı.

Yakalandı ve yine serbest bırakıldı

16 suçtan aranan ve 52 suç dosyası bulunan H.G. daha önce defalarca yakalanmış ve serbest bırakılmıştı. H.G. son olarak Antalya'da saklandığı adresinde yakalandı ve yine serbest bırakıldı. Mağdurları ise isyan etti.