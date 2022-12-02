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Gündem Cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çaldı! Bakın kim çıktı
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Cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çaldı! Bakın kim çıktı

Bursa'da yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp daha sonra el çabukluğuyla cüzdan ve ceplerinden paralarını çalan kadın hırsız tutuklandı. Kadın hırsızın 35 ayrı suçtan sabıkası çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 11:32:00 -
Cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çaldı! Bakın kim çıktı

Bursa'da 35 ayrı suç kaydı olan kadın hırsız, cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; İlknur Y.'yi gözaltına aldı.

Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp el çabukluğuyla ceplerindeki ve cüzdanlarındaki paraları çalan İlknur Y.'nin 35 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. 41 yaşındaki İlknur Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

 

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