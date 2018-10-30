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Çinliler Türk yemeklerine doyacak

Çin'de Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Türk Yemekleri Haftası düzenlendi.

30 Ekim 2018 Salı 15:33
Çinliler Türk yemeklerine doyacak

Çin’de bu yılın "Türkiye Turizm Yılı" olarak kutlanması dolayısıyla Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Türk Yemekleri Haftası düzenlendi.

"Türk lezzetleri geniş bir yelpazeye sahip"

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, başkent Pekin’de bir otelde gerçekleştirilen Türk Yemekleri Haftası etkinliğinde yaptığı açıklamada, Türk mutfağının dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirterek bu mutfağın Anadolu, Ege, Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu ve Balkan lezzetlerinden esintiler taşıdığını dile getirdi.

Yüzyıllardan gelen tecrübenin Türk mutfağını zengin ve eşsiz hale getirdiğini söyleyen Büyükelçi Önen, Türk lezzetlerinin bu bağlamda kebaptan zeytinyağlı yemeklere, baklavadan Türk kahvesine kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Önen, Çin’in de derin bir tarih ve geniş bir coğrafyada yaşadığı kültürel etkileşimle zengin bir mutfağa sahip olduğunu belirtti.

Bu yılın Türkiye Turizm Yılı olarak kutlanması kapsamında kültür ve turizm alanında birçok etkinliğin organize edildiğini söyleyen Büyükelçi Önen, turizm yılının kapanışının 29 Kasım’da Pekin’de konserle yapılacağını belirtti.

Çinli ziyaretçilere Türk lezzetleri ikram edildi

Kentteki Türk vatandaşları ile Çinli ziyaretçilerin ağırlandığı etkinlikte, döner, kebap, içli köfte, mantı ve baklava gibi Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.

Türkiye'nin mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan Türk Yemekleri Haftası etkinliği 4 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:33
  1. Türkiye Turizm Yılı
  2. Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği
  3. Türk Yemekleri Haftası
  4. Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen
  5. döner
  6. kebap
  7. Türk yemekleri
  8. Türk tatlıları

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