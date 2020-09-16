Çinli yetkili aşı kullanımı için tarih verdi

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çin'de geliştirilen aşı adayına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir yetkili, geliştirilen aşının Kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlayabileceğini duyurdu.

CDC'den açıklama geldi

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) biyogüvenlik uzmanı Guizhen Wu, Çin devlet televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda aşılardan birini deneme amaçlı kendi üzerinde uygulandığını aktaran Wu, herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını belirtti. Ancak Wu, bunun hangi aşı olduğunu söylemedi.

Wu, üçüncü aşama klinik deneylerin sorunsuz ilerlediğini ve aşıların Kasım ya da en geç Aralık ayında kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

Virüsün merkezi Çin'de klinik deneylerin son aşamasında olan 4 farklı aşı çalışması yürütülüyor. Bunlardan 3'ü, Temmuz ayından itibaren risk taşıyan mesleklerde çalışanlara uygulanmaya başlandı.