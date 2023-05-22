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Ekonomi Çinli turistler 3 yıl aradan sonra yeniden Kapadokya’da
Ekonomi

Çinli turistler 3 yıl aradan sonra yeniden Kapadokya’da

Yeniakit Publisher
2023-05-22 22:41:00 -
Çinli turistler 3 yıl aradan sonra yeniden Kapadokya’da

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya, yaklaşık 3 yıl aranın ardından yeniden Çinli turistleri ağırlıyor. Ülkelerinden hava yoluyla İstanbul aktarmalı Kapadokya’ya gelen Çinliler, bölgedeki turistik merkezlerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Çinli konuklar kafileler halinde geldikleri bölgede, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Ortahisar, Uçhisar ve Göreme beldelerinde peribacaları ve kayadan oyma tarihi yapıları ziyaret etti.

Turistlerden Qian Xinhe, Kovid-19 salgının ardından ilk kez yurt dışına çıktığını belirterek, “3 yıldır kimse dışarı çıkamıyordu. Başka ülkelere gitmek için fırsat açılınca Türkiye’ye gelmek istedik. Kapadokya çok güzel bir manzaraya sahip. Burada sıcak hava balonları çok güzel. Biz de tura katılmak istiyoruz” dedi.

Ni Fangqin ise Kapadokya’nın ülkesinde çok tanınan önemli bir turizm merkezi olduğunu, uzun zamandır bölgeyi görmeyi hayal ettiğini anlatarak, “Kapadokya çok güzel bir yer. Kapadokya’yı internete çok görmüştüm. Hakkında çok bilgiler edinmiştim ama buraya gelince fotoğraflardakinden çok daha güzel olduğunu anladım” diye konuştu.

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