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Çinli turist sayısı yüzde 91 arttı

Türkiye’ye bu yılın ilk 6 ayında gelen Çinli turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine çıktı.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:23
Çinli turist sayısı yüzde 91 arttı

Doğal güzelliklerinin yanında kültürel hazineleriyle de ilgi gören Türkiye, son dönemde yoğun şekilde turist ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilere göre 2018’in ilk yarısında 18 milyon 917 bin turist Türkiye’yi tercih etti. Yabancı ziyaretçiler arasında 2 milyon 378 bin turistle Ruslar ilk sırada yer alırken bunları Almanlar ve İranlılar takip etti. Türkiye’nin kültür hazinelerine ilgi duyan Çinli turistlerin sayısı ise bu senenin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine ulaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:23
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. turist
  3. Çinli turist

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