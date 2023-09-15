Çinli otomobil devi BYD duyurdu! Aracı olanlar aman dikkat: Türkiye macerası yakında olacak diyerek Türkiye'ye ilan etti

Geçtiğimiz ay BYD firması son çeyrek itibarıyla Türkiye’de de satışa başlayacak bilgisi gelmişti. Yeni açıklamaya göreyse firma Türkiye operasyonunu spesifik olarak 29 Eylül tarihinde yapılacak lansman sonrasında başlatacak. Toyota ve Lexus’u da bünyesinde bulunduran ALJ Türkiye distribütörlüğünde pazara giriş yapacağı belirtilen BYD’nin Türkiye Genel Müdürü ise, Emre Özpeynirci’nin söylediği kadarıyla İsmail Ergun olmuş durumda.

Daha önce Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Operasyon Direktörü olarak görev yapan Ergun, sektöre oldukça hakim birisi konumunda bulunuyor. BYD’nin Türkiye’ye ilk olarak C-SUV sınıfındaki 420 km menzilli elektrikli Atto 3 ile gireceği de verilen yeni bilgiler arasında yer alıyor. Çinli firmaların Türkiye’ye olan ilgisi son dönemde genel olarak artıyor. Yine geçtiğimiz ay duyduğumuz kadarıyla Great Wall ve Skywell, Türkiye’de üretim yapmak için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile masaya oturmuş durumda. BYD (Build Your Dreams), 2023’ün ilk yarısında Tesla’yı geride bırakarak en çok elektrikli otomobil satan firma olmuştu. Şirketin ilk yarıda 1,2 milyon kadar elektrikli araç satışı yaptığı, ikinci sıradaki Tesla’nın ise 888 bin civarında kaldığı hesaplanıyor. log'com tr'eye göre: Elektrikli otomobil pazarında uzun zamandır yer alan BMW’nin yaklaşık 220 bin araç ile üçüncü sırada yer aldığı liderlik listesinde, Çinli GAC Aion yaklaşık 212 bin araç ile dördüncü sırada, bir başka Alman devi Volkswagen ise 209 bin araç ile beşinci sırada yer alıyor.

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