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Çininin sultanları ürünlerini sergiledi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) çini kursu gören kadın kursiyerler yıl boyunca yaptıkları ürünlerini görücüye çıkardı.

15 Mart 2019 Cuma 15:13
Çininin sultanları ürünlerini sergiledi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) çini kursu gören kadın kursiyerler yıl boyunca yaptıkları ürünlerini görücüye çıkardı. Kadınların ürünleri katılımcılardan beğeni alırken, kursiyerlere sertifikaları verildi.


Kızıltepe Kaymakamlığı, bölgede unutulmaya yüz tutan çini sanatını yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda ADEM’de usta öğretici Sultan Çaça tarafından ilk etapta 25 kadına çini sanatı öğretildi. Bir yıl boyunca çinin bütün detayları kadın kursiyerlere anlatıldı. Kursiyerler edindikleri bilgilerle bir birinden farklı ürünler üretmeye başladı. Kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri Kızıltepe İlçe Öğretmenevi’nde çininin sultanları sergisiyle görücüye çıktı. Serginin açılışına Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer kurum müdürlerive vatandaşlar katıldı. Birbirinden farklı 200 ürünün görücüye çıktığı sergi vatandaşlardan tam not aldı.


Serginin açış konuşmasını yapan ADEM Müdürü Aslı Gülden Çiçek, çini uzmanı Sultan Çaça’nın öncülüğünde 25 katılımcıya Mezopotamya’nın bir parçası olan çini sanatı en ince ayrıntısına kadar öğretildiği belirtildi.


Sultan Çaça ise, kursa 25 kursiyerin katıldığını belirterek, "Burada yaklaşık 200 çalışmamız var. Kızıltepe’de ilk defa bu kursu biz verdik. Bunların hepsi özel tasarım ve yerel motif de kullandık. Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nde yürütülen Çininin Sultanları Projesi üç aşama şeklinde tasarlanmıştır. Projenin ilk aşaması dünyada ilk çini üretimin yapıldığı bu bölgede günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı tekrar canlandırmak, yeni ustaların yetişmesine olanak sağlamaktır. Projenin ikinci aşaması ise Mardin’in kültürel değerleri ele alınacaktır. Bunlar Mardin tarihi yapıları ve yine Mardin’de yetişen Artuklu Sarayı başmühendisliğini yapmış dünyaca tanınan sibernetik alanının en büyük dahisi olarak kabul görülen El Cezeri’nin kitabındaki buluşları çini sanatıyla canlandırmak. Yapılacak olan bu çini eserleri imkanlar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında sergilenerek Mardin’inin kültür ve turizm alanında tanıtılması hedeflenmektedir. Projenin üçüncü aşaması ise Mardin’de tarihte ilk üretimin yapıldığı telkari sanatı ve çini sanatını birleştirerek yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak yeni bir istihdam alanının oluşmasını ve Mardin’in telkari ve çinide markalaşmasının önünü açmaktır" dedi.


Kadınlar, ürünlerini sergiledikten sonra sertifikalarını aldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:13
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