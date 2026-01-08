Çin’in ‘Yapay Güneş’i imkansızı başardı: Nükleer füzyonda tarihi eşik aşıldı!

Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, nükleer füzyon teknolojisinde çığır açacak yeni bir keşfe imza attı.

"Yapay Güneş" (EAST) olarak adlandırılan süperiletken tokamak reaktöründe yapılan deneylerde, fizik dünyasında "aşılması imkansız" olarak görülen plazma yoğunluğu seviyelerine ulaşıldığı açıklandı.

Güneş’in kalbindeki doğal enerji üretim sürecini taklit eden nükleer füzyon, tehlikeli atık bırakmadan sonsuz enerji sağlama potansiyeliyle "temiz enerjinin kutsal kasesi" olarak kabul ediliyor.

Ancak bu süreci Dünya koşullarında kararlı ve sürdürülebilir kılmak, on yıllardır bilim dünyasının önündeki en büyük zorluktu.

TEORİK "GREENWALD SINIRI" İLK KEZ TARİHE GÖMÜLDÜ

Füzyon araştırmalarında son yıllarda önemli rekorlar kırılmıştı. Geçtiğimiz yıl Çin’in EAST reaktörü 1000 saniyeyi aşan kesintisiz çalışma süresiyle dikkat çekmiş, ardından Fransa’daki WEST reaktörü bu süreyi daha da ileriye taşımıştı.

Fakat her iki çalışma da plazmanın belirli bir yoğunluktan sonra kontrolden çıkmasına neden olan "Greenwald Limiti" (Greenwald Sınırı) engeline takılmıştı.

Çinli bilim heyeti, geliştirdikleri "plazma-duvar öz örgütlenmesi" isimli yeni bir metodoloji sayesinde bu teorik sınırı aşmayı başararak yüksek yoğunlukta dahi plazmayı kararlı tutmayı başardı.

GELECEĞİN ENERJİ CİHAZLARI İÇİN UYGULANABİLİR BİR YOL

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu başarı, sadece bir laboratuvar deneyi değil; yeni nesil füzyon cihazlarının tasarımı için somut bir yol haritası sunuyor.

Uzmanlar, bu tekniğin tokamak tipi reaktörlerde yoğunluk sınırlarını genişletmek için en gerçekçi çözüm olduğunu belirtiyor.

Araştırma ekibi, elde edilen sonuçları doğrulamak ve performansı en üst seviyeye çıkarmak için yüksek performanslı plazma koşullarında yeni testler yapmaya hazırlanıyor.