  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e devlet nişanı

BYD Türkiye'de zengin oldu! İşte 2025'te satılan araç sayısı

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

İsrail’den Otobüslü katliam! Zalimler kendi halkını da böyle ezdi geçti!

Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

SDG saldırısında Halep’te 4 Sivil Hayatını Kaybetti, 18 Kişi Yaralandı

Halep'te gerilim tırmanıyor: Hükümet Güçleri ve SDG arasında şiddetli çatışmalar

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı
Teknoloji Çin’in ‘Yapay Güneş’i imkansızı başardı: Nükleer füzyonda tarihi eşik aşıldı!
Teknoloji

Çin’in ‘Yapay Güneş’i imkansızı başardı: Nükleer füzyonda tarihi eşik aşıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin’in ‘Yapay Güneş’i imkansızı başardı: Nükleer füzyonda tarihi eşik aşıldı!

Enerji dünyasında devrim niteliğinde bir gelişmeye imza atan Çinli bilim insanları, 'Yapay Güneş' projesinde bugüne kadar aşılamayan en büyük teknik engeli ortadan kaldırdı. Deneysel reaktörde ulaşılan plazma yoğunluğu, sınırsız ve temiz enerji hayaline bir adım daha yaklaşıldığını kanıtladı.

Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, nükleer füzyon teknolojisinde çığır açacak yeni bir keşfe imza attı.

"Yapay Güneş" (EAST) olarak adlandırılan süperiletken tokamak reaktöründe yapılan deneylerde, fizik dünyasında "aşılması imkansız" olarak görülen plazma yoğunluğu seviyelerine ulaşıldığı açıklandı.

Güneş’in kalbindeki doğal enerji üretim sürecini taklit eden nükleer füzyon, tehlikeli atık bırakmadan sonsuz enerji sağlama potansiyeliyle "temiz enerjinin kutsal kasesi" olarak kabul ediliyor.

Ancak bu süreci Dünya koşullarında kararlı ve sürdürülebilir kılmak, on yıllardır bilim dünyasının önündeki en büyük zorluktu.

TEORİK "GREENWALD SINIRI" İLK KEZ TARİHE GÖMÜLDÜ

Füzyon araştırmalarında son yıllarda önemli rekorlar kırılmıştı. Geçtiğimiz yıl Çin’in EAST reaktörü 1000 saniyeyi aşan kesintisiz çalışma süresiyle dikkat çekmiş, ardından Fransa’daki WEST reaktörü bu süreyi daha da ileriye taşımıştı.

Fakat her iki çalışma da plazmanın belirli bir yoğunluktan sonra kontrolden çıkmasına neden olan "Greenwald Limiti" (Greenwald Sınırı) engeline takılmıştı.

Çinli bilim heyeti, geliştirdikleri "plazma-duvar öz örgütlenmesi" isimli yeni bir metodoloji sayesinde bu teorik sınırı aşmayı başararak yüksek yoğunlukta dahi plazmayı kararlı tutmayı başardı.

GELECEĞİN ENERJİ CİHAZLARI İÇİN UYGULANABİLİR BİR YOL

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu başarı, sadece bir laboratuvar deneyi değil; yeni nesil füzyon cihazlarının tasarımı için somut bir yol haritası sunuyor.

Uzmanlar, bu tekniğin tokamak tipi reaktörlerde yoğunluk sınırlarını genişletmek için en gerçekçi çözüm olduğunu belirtiyor.

Araştırma ekibi, elde edilen sonuçları doğrulamak ve performansı en üst seviyeye çıkarmak için yüksek performanslı plazma koşullarında yeni testler yapmaya hazırlanıyor.

Nükleer bilimci evinde öldürüldü
Nükleer bilimci evinde öldürüldü

Dünya

Nükleer bilimci evinde öldürüldü

Nükleer beyinleri tek tek yok etti
Nükleer beyinleri tek tek yok etti

Dünya

Nükleer beyinleri tek tek yok etti

Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması: 'Olmazsa olmaz unsurlarımızdan bir tanesi'
Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması: 'Olmazsa olmaz unsurlarımızdan bir tanesi'

Gündem

Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması: 'Olmazsa olmaz unsurlarımızdan bir tanesi'

Çin’den Pentagon’a nükleer ayar: "Asıl nükleer canavarı ABD’dir, kendi cephaneliğine bak!"
Çin’den Pentagon’a nükleer ayar: "Asıl nükleer canavarı ABD’dir, kendi cephaneliğine bak!"

Dünya

Çin’den Pentagon’a nükleer ayar: "Asıl nükleer canavarı ABD’dir, kendi cephaneliğine bak!"

Nükleer güvenlikte büyük zafiyet: Japon yetkili gizli bilgileri Çin'de kaybetti!
Nükleer güvenlikte büyük zafiyet: Japon yetkili gizli bilgileri Çin'de kaybetti!

Dünya

Nükleer güvenlikte büyük zafiyet: Japon yetkili gizli bilgileri Çin'de kaybetti!

Lityumda dengeler değişti: 2026 için alarm zilleri çalıyor
Lityumda dengeler değişti: 2026 için alarm zilleri çalıyor

Dünya

Lityumda dengeler değişti: 2026 için alarm zilleri çalıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler
Dünya

ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler

Haydut ABD ve sömürgeci İngiltere, Kuzey Atlantik'te Rus tankerine el koyarken ortaya atılan iddia bir anda dikkatleri Rusya - İsrail hattın..
İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia
Dünya

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia

İran'da rejim karşıtı protestolar devam ederken, Batı basınında ortaya atılan “Hamaney tahliye ediliyor” iddiaların sahadaki gelişmelerle ör..
Ağzında sigarasıyla çıplak elle domuzu yakalayıp sevmişti! Çılgın Türk dünyanın gündeminde
Gündem

Ağzında sigarasıyla çıplak elle domuzu yakalayıp sevmişti! Çılgın Türk dünyanın gündeminde

Sinop'un karlı doğasında çekilen görüntüler, dakikalar içinde dünyanın sınırlarını dolaştı. Ağzındaki sigarası bile düşmeden vahşi domuzu çı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23