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Aktüel Çin'in Manila Büyükelçiliği, ABD'yi "Pasifik'te kaos yaratmaya çalışmakla" suçladı
Aktüel

Çin'in Manila Büyükelçiliği, ABD'yi "Pasifik'te kaos yaratmaya çalışmakla" suçladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:27:59 -
Çin'in Manila Büyükelçiliği, ABD'yi "Pasifik'te kaos yaratmaya çalışmakla" suçladı

ANKARA (AA) - Çin'in Manila Büyükelçiliği, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Filipinler'e yaptığı ziyaretin ardından ABD'yi "Pasifik'te kaos yaratmaya çalışmakla" suçladı.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "mantıksız" olarak nitelendirilen O'Brien'ın sözlerinin, bölgesel gerilimleri artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ABD, ziyaretleri ve girişimleriyle "kışkırtıcı" davranışlarda bulunmakla ve kaos yaratmaya çalışmakla itham edilerek "Soğuk Savaş zihniyetiyle dolu ve gerginliği kasıtlı olarak kışkırtan bu sözlere kesinlikle karşı çıkıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Güney Çin Denizi'ndeki istikrarın ABD tarafından bozulduğu iddia edilen açıklamada, ABD'nin bölgeye yönelik girişimlerinin bölgesel barış ve istikrarı teşvik için olmadığı, kendi çıkarları doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hem Tayvan hem Hong Kong'un, Çin'in iç meselesi ve vazgeçilmez parçası olduğu belirtildi.

O'Brien, bölgeye ziyaretinde Filipinler ve Vietnam'a Çin ile olan ihtilaflarında "arkanızdayız" mesajı vermiş ve Tayvan'a desteklerini yinelemişti.




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