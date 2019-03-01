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"Çin'in İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener:"Yetkililerden beklentimiz, en yakın zamanda başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçirmeleri ve İzmir'de bir vize merkezi açılması konusunda çalışmalar yapmalarıdır"

01 Mart 2019 Cuma 15:56
"Çin'in İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın"

İZMİR (AA) - İzmir'deki iş dünyası meslek örgütleri, yaptıkları ortak açıklamayla Çin'in İzmir Başkonsolosluğunun kapatılması kararının gözden geçirilmesini talep etti.

Ortak açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İZTO olarak Çin ile ilişkilerini çok ayrı bir yerde tuttuklarını belirterek, başkonsolosluğun da İzmir ile Çin arasındaki ticari ve dostane ilişkilerin temeli olduğunu vurguladı.

Özgener, 2019 yılında Çin'in İzmir Enternasyonal Fuarı'nda partner ülke olması için İzmir'deki bütün kurumların el ele çalıştığını dile getirerek, "Bizler Çin'e seyahatte vizelerin kolaylaştırılması, İzmir'de vize ofisinin açılmasını beklerken, bizim için büyük bir değer olan başkonsolosluğun kapatılması kararının gelişen ticari ve kültürel ilişkilerimizi yavaşlatacağına inanıyoruz. Yetkililerden beklentimiz, en yakın zamanda başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçirmeleri ve İzmir'de bir vize merkezi açılması konusunda çalışmalar yapmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ise kararın ortak iş yapma heyecanı ve kolaylaştırıcı uygulamaları sekteye uğratacağını, Çin'in İzmir'de konsolosluk temsiliyetinin devamını talep ettiklerini bildirdi.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de Türkiye ile Çin arasında tarım ürünleri alanında mevcut ticaret hacmini ve iş birlikleri artırma konusunda iyi bir zemin yakaladıklarını, başkonsolosluğun Egeli iş insanları ve Çinli muhatapları arasında köprü görevi üstlendiğini dile getirdi.

Kestelli, konsolosluğun kapatılma kararının bu süreci sekteye uğratacağını belirterek, bu yanlıştan bir önce dönülmesi temennisinde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamında İzmir'in Avrupa'ya açılan son nokta olduğunu, bu nedenle Çin'in İzmir'e özel bir önem verdiğini ifade ederek, 2019'u "Çin yılı" ilan ettiklerini ve bu karardan vazgeçilmesini istediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:56
  1. Çin İzmir Başkonsolosluğu
  2. Ege İhracatçı Birlikleri

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