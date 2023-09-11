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Dünya Çin’in ilk yerli uçağı C919, 1061 sipariş aldı
Dünya

Çin’in ilk yerli uçağı C919, 1061 sipariş aldı

Yeniakit Publisher
2023-09-11 21:37:00 -
Çin’in ilk yerli uçağı C919, 1061 sipariş aldı

Çin tarafından geliştirilen C919 yolcu uçağının şu ana kadar binin üzerinde sipariş aldığı açıklandı. Çin Ticari Uçak Şirketi (CACC) Yönetim Kurulu Başkanı He Dongfeng, Shanghai’da düzenlenen 2023 Pujiang İnovasyon Forumu’nda Çin’in yerli ticari uçakları hakkında bilgi verdi.

He Dongfeng, 15 yıl süren inovatif geliştirme süreci neticesinde Çin’de C919 orta ve kısa mesafeli dar gövdeli yolcu uçağı, ARJ21 kısa mesafeli yolcu uçağı ve C929 orta ve uzun mesafeli geniş gövdeli yolcu uçağından oluşan ürün ailesinin oluşturulduğunu belirtti.

He, 28 Mayıs’ta ticari uçuşlarına başlayan C919 yolcu uçaklarından ikisinin şu an hizmet verdiğini, şirketin 1061 sipariş aldığını belirtti. Yetkili, 112 adet ARJ21 tipi yolcu uçağının şu an hizmette olduğunu, bu modelin ise 775 sipariş aldığını kaydetti.

He Dongfeng, ayrıca 250 ila 350 koltuk kapasiteli ilk kıtalararası jet uçağı olacak C929 yolcu uçağının menzilinin 12 bin kilometreye ulaşacağı ve uçağın şu an ön tasarım aşamasında olduğu bilgisini aktardı.

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