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Aktüel Çin'in Hindistan-Butan sınırına yeni alan kurduğu iddiası
Aktüel

Çin'in Hindistan-Butan sınırına yeni alan kurduğu iddiası

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:57:14 -
Çin'in Hindistan-Butan sınırına yeni alan kurduğu iddiası

WASHINGTON (AA) - Çin'in Hindistan ile Butan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde bir alan kurduğu öne sürüldü.

CNN'in haberine göre, ABD merkezli uydu operatörü Maxar Technologies'in 28 Ekim'de çektiği fotoğraflar, Hindistan ve Butan arasında zaman zaman çatışmalara sahne olan Torsa Nehri vadisinde Çin'in yeni inşa çalışmalarında bulunduğunu ortaya çıkardı.

Maxar Technologies'den yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgesinde "Doklam" olarak bilinen alanda da yeni askeri mühimmat merkezlerinin kurulduğu aktarıldı.

Hindistan ile Butan arasında kalan bölgede Hindistan ve Çin askerleri 2017'de karşı karşıya gelmiş ve şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Öte yandan, Butan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Vetsop Namgyel, yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, "Butan'ın içinde bir Çin köyü yoktur" ifadesini kullandı.

Çin ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Butan ile müttefiki Hindistan'ı birbirinden ayıran Çin kontrolündeki Siliguri Vadisi, bölgedeki ihtilafı karmaşık hale getiren başlıca unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

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