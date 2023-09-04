Çin’in G20 Liderler Zirvesi için sarsacak hamlesi dikkati çekti! İlan etti: Katılmayacak, karar verdi!
Güney Afrika’da gerçekleşen zirvede Çin’in savunduğu BRICS’in genişlemesi duyurulmuştu. Rusya ve Çin’in dahil olduğu BRICS bloğu G20’ye tavır mı aldı? Çin liderinin G20’ye katılmayacağı açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de gelecek hafta Hindistan’da yapılması planlanan G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmaması bekleniyordu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü zirveye Başbakanlık düzeyinde katılım gösterileceğini duyurdu. Buna göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmayacak.
ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Şi’nin Hindistan’daki G20 Liderler Zirvesi’ne katılmayacağının açıklanması üzerine “hayal kırıklığına uğradığını” belirtti.
ÇİN’İN GENİŞLEMESİNİ SAVUNDUĞU BRICS G20’YE KARŞI MI?
Çin liderinin G20 Liderler Zirvesi’ne katılmaması akıllara geçtiğimiz ay Güney Afrika Cumhuriyeti’nde BRICS Liderler Zirvesi’nde alınan kritik kararı getirdi. paraanaliz'e göre: Söz konusu kararda Çin’in savunduğu BRICS’in genişlemesi duyurulmuştu.
22-24 Ağustos’ta Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi’nde Çin’in savunduğu genişleme politikasıyla, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya’nın olduğu 6 yeni üye topluluğa davet edilmişti.
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G20 yükselen ekonomilerle gelişmiş ekonomileri bir araya getiriyor ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetimde sesini duyurduğu bir zemin oluşturuyor
BRICS üyesi Brezilya Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dışında, Türkiye, Endonezya, Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan gibi ekonomisi yükselen ülkeler de G20 üyesi.