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Aktüel Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti
Aktüel

Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti

Çinli yetkililer, ülkenin en yaşlı kişisi Alimihan Seyiti’nin 135 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 20:21:00 - 2021-12-18 20:28:42
Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti

Çin’in en yaşlı kişisi olarak bilinen 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde hayatını kaybetti. Kaşgarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, 16 Kasım’da Kaşgar’da hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Seyiti’nin torunu dedesi için basit yaşam tarzını, şarkı söylemeyi ve bahçesinde güneşlenmeyi sevdiğini söylerken, Seyiti’nin her zaman mutlu olduğunu ve çok güldüğünü de ifade etti.

Seyiti, 25 Haziran 1886’da doğmuş ve Kaşgar vilayetine bağlı Kumuşerik köyünde yaşamını sürdürmüştü.

Çin Gerontoloji ve Geriatri Derneği 2013’te Seyiti’yi ülkedeki en yaşlı kişi olarak seçmişti.

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