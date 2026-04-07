Çin'in dev deniz rüzgar santrali faaliyette

Çin’in en derin deniz rüzgar santrali elektrik üretimine başladı. Kıyıdan 70 kilometre açıkta ve 52-56 metre derinlikte kurulan santral, 504 MW kurulu gücüyle ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesine büyük katkı sağlıyor ve deniz rüzgarı alanındaki mühendislik başarısını ortaya koyuyor.

Çin Huaneng Şirketi’ne ait Shandong Bandaobei Denizüstü Rüzgar Enerji Santrali, bugün şebekeye bağlanarak tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı. Santral, Çin’de en derin deniz bölgesinde kurulan rüzgar enerjisi platform olarak kabul ediliyor.

52 ilâ 56 metre su derinliği ve kıyıya 70 kilometre uzaklığında kurulan santralin toplam kurulu gücü 504 bin kilovata ulaştı.

83,9 metre yüksekliğe ulaşabilen santral, Çin’deki benzerleri arasında en yüksek yapı olarak kayıtlara geçti. Santralin rüzgar türbinleri, denizin karmaşık jeolojik ve hava koşullarında güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi şekilde tasarımlandı.

