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Gündem Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'dan Türkiye, Çin işbirliği yorumu geldi: 'Kuşak ve Yol Girişimi' tekrar gündemde
Gündem

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'dan Türkiye, Çin işbirliği yorumu geldi: 'Kuşak ve Yol Girişimi' tekrar gündemde

Yeniakit Publisher
2023-09-28 00:01:00 - 2023-09-28 00:14:42
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'dan Türkiye, Çin işbirliği yorumu geldi: 'Kuşak ve Yol Girişimi' tekrar gündemde

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, 'Çin-Türkiye Kuşak ve Yol Ortak İnşası İşbirliği Forumu' toplantısında, dikkat çeken açıklamalarda bulundu!

Ankara'da "Çin-Türkiye Kuşak ve Yol Ortak İnşası İşbirliği Forumu" düzenlendi.

Burada konuşma yapan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, 2023'te Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10. yılına girdiğinin altını çizerek, Çin için bu girişimdeki önemli parçalardan birisinin tüm insanlık için faydalı olmak olduğunu belirtti.

Çin'in birçok ülke ve uluslararası kuruluşla Kuşak ve Yol Girişimi ile ilgili sözleşmeler imzalandığına dikkati çeken Liu, ülkesinin girişim güzergahındaki ülkelerle ticaret hacminin de arttığını söyledi.

Liu, dünyada değişimlerin yaşandığını vurgulayarak, bu süreçte "halkların birbirini anlamasının" önemli olduğunu aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, Çin'in Türkiye için çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'ne büyük önem verdiğini söyledi.
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Uluslararası ticarette çok büyük potansiyel olduğunu kaydeden Aykan, Türkiye'nin de coğrafi konumu nedeniyle girişim için önemli olduğunun altını çizdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi ve TÜSİAD Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Çin'in ekonomik dinamizminin önemli olduğunu belirterek, "Türkler ve Çinlilerin yaratacağı sinerjinin" değerli olacağını kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin karşılıklı ve dengeli bir şekilde artması gerektiğini dile getiren Kurdoğlu, Çinli firmalardan daha fazla yatırım beklendiğine işaret etti.

Çin-Türkiye "Kuşak ve Yol" Kültür Forumu da öğle saatlerinde Ankara'da düzenlendi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen foruma, Türkiye'den ve Çin'den kültür çalışmaları yürüten birçok davetli katıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Zhou Meifen forum öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, Türk ve Çin medeniyetleri arasında değişim ve karşılıklı anlayışı teşvik edecek kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesini ele almanın kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, forumun çeşitli kurumlar arasında karşılıklı değişim ve işbirliğine vesile olmasını diledi.

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