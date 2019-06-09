Çin'e karşı yüzbinlerce kişi sokağa çıktı!

Hong Kong'da yüz binlerce kişi, kentteki suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto etmek için sokaklara çıktı. Çin'e bağlı Hong Kong Özerk Yönetim Bölgesinde muhaliflerin yargılanması için Çin'e iade edilmesi konusu tartışılıyor.

Tasarı nedeniyle muhaliflerin Çin mahkemelerine teslim edilmesi, adil yargılanmaması ve işkence görmesinden endişe ediliyor. Muhaliflerin iade edilmesi tasarısına karşı çıkan yüz binlerce kişi, Hong Kong sokaklarına çıkarak tepki gösterdi.