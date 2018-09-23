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Çin'e gıda ihracatında 3 senede yüzde 100 artış

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Celep, Türkiye'den Çin'e yapılan gıda ihracatının 3 yılda yüzde 100 artış gösterdiğini belirtti.

23 Eylül 2018 Pazar 11:55
Çin'e gıda ihracatında 3 senede yüzde 100 artış

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı  Birol Celep, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin'e gıda ürünleri ihracatının  2014 yılında 72 milyon dolar seviyesindeyken 2017 yılı sonunda yüzde 100'lük  artışla 144 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Artışın, ihracatçıları bu pazarda büyüme konusunda yüreklendirdiğini  vurgulayan Celep, son yıllarda zenginleşen Çinlilerin Türk gıda ürünlerine daha  fazla ilgi gösterdiğini ifade etti.

Çin'in yıllık gıda ithalatının 50 milyar dolara yaklaştığını aktaran  Celep, şunları kaydetti:

"Çin'i geleceğin değil, bugünün hedef pazarı olarak görmek lazım. Et  ve et ürünleri, su ürünleri, kuru meyveler, zeytinyağı ve bitkisel yağlar, meyve  sebze mamulleri, taze meyve sebze, fındık başta olmak üzere tüm gıda ürünleri  üreten ihracatçı firmalarımız Çin pazarına yoğunlaşmalı. Çin, artan gıda  talebiyle olağanüstü bir tüketici pazarı, yüksek gelirli tüketici ve yüksek  kaliteli, sağlıklı ürün talebindeki artış Türk gıda ürünlerini avantajlı hale  getiriyor."

Celep, Türk gıda ihracatçılarıyla Çinli gıda ithalatçılarını  buluşturmak için harekete geçtiklerini belirterek, Guangzhou Ticaret Müşavirliği  ile görüşmeleri neticesinde Türk gıda ihracatçılarının Çin pazarına girmesi için  ticaret heyeti organizasyonu yapma kararı aldıklarını ifade etti.

Heyetleri 10-14 Aralık tarihlerinde bir araya getirmeyi  planladıklarını dile getiren Celep, organizasyonda ikili iş görüşmeleri, toptancı  ve süpermarket ziyaretlerinin de yapılacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:55
  1. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan YardımcısıBirol Celep

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