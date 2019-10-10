Çin'den vize atağı

Münübe Yılmaz

ABD’nin Çin'e getirdiği vize kısıtlamasından sonra harekete geçen Çin hükümeti, Çin karşıtı Amerikan vatandaşlarına vize vermeyeceklerini duyurdu. Çin Savunma Bakanlığı, aylardır Amerikan istihbaratı ve insan hakları grupları tarafından finanse edilen veya çalıştırılan kişilerin Çin’e girişini kısıtlayacak yasalar üzerine çalıştıklarını belirterek, bu kişiler için bir liste oluşturulacağını açıkladı. Vize kısıtlaması üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını dile getiren Çinli yetkililer, ABD’nin Çinli bilim adamları ve öğrencilere karşı başlatacağı vize kısıtlamasından sonra kendilerinin de büyük ihtimalle uygulamaya geçeceklerini dile getirdi. ABD’nin Çin’e getirdiği vize kısıtlaması ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Bu sebeple Sincan bölgesindeki Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık Müslüman gruplara uygulanan şiddet ve tutuklamalardan sorumlu olduğunu düşündüğümüz Çin hükümeti ve Komünist Parti mensuplarına vize kısıtlaması getirdik" demişti.