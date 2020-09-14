Çin'den tepki: Karışmayın

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği (AB)-Çin liderler toplantısında video konferans yöntemi ile konuşma yaptı. Cinping, Çin'in içişlerine karışılmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Xinhua'da yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel'in katılımı ile video konferans yöntemiyle yapılan AB-Çin liderler toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cinping, burada yaptığı konuşmada, Çin'in iç işlerine karışılmasına, ülkede istikrarsızlık, anlaşmazlık ve karışıklığa neden olacak herhangi güce veya şahsa karşı olduklarını bildirdi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili hususları da ele alan Cinping, bunların Çin'in ulusal egemenliğini korumakla ilgili olduğunu ileri sürdü.

Şi Cinping ayrıca Çin ve Avrupa Birliği'nin barış içinde bir arada yaşama, iş birliği ve çok taraflılığa bağlı olması gerektiğini söyledi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet'teki azınlıklar

Toplantıdan sonra, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Hong Kong'un ulusal güvenliğinin AB ve üye ülkeleri kaygılandırmaya devam ettiğini söyledi. Hong Kong'daki demokratik seslerin duyulması gerektiğini belirten Michel, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet'teki azınlıklara, insan hakları savunucuları ile gazetecilere davranışı konusundaki kaygılarını da ilettiğini bildirmişti.