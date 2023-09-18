Çin'den tarihi şaşırtan çıkış: Yapay karaciğer üretecek: Sırf yüzde 87,5 oranı başarılı diyerek onay aldılar!

Çin'de yapay olarak karaciğer üretimi için onay alındı. Hayvanlarda denen yapay karaciğerler yüzde 87,5 oranında başarı sağladı.

Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen kök hücre tabanlı bir yapay karaciğer, Çin'de klinik denemeler için onaylandı. Bu gelişme, karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden milyonlarca insan için yeni bir umut kaynağı olabilir.

Karaciğer yetmezliği, karaciğerin ani bir şekilde çalışmayı durdurması durumudur ve genellikle enfeksiyonlar, uzun süreli ilaç veya alkol kullanımı gibi nedenlerle meydana gelir. Çin'de her yıl yaklaşık bir milyon karaciğer yetmezliği vakası bildirilmekte ve mevcut tedaviler sadece semptomları hafifletmekle sınırlıdır.

Karaciğer nakli, bu tür durumların tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir, ancak yetersiz donör bulunabilirliği ve yüksek maliyetler gibi sorunlarla karşılaşılır. Bu nedenle, kök hücre temelli bir yapay karaciğerin geliştirilmesi büyük bir öneme sahiptir.

YAPAY KARAÇİĞER PLAZMA TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Yapay karaciğerler, vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olan cihazlar olarak çalışır. Ancak mevcut yapay karaciğerler, plazma takviyeleri gerektiren yan etkilere sahiptir. Kök hücre tabanlı yapay karaciğer ise doğal bir karaciğer gibi işlev görür ve plazma takviyesine ihtiyaç duymaz.

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İNSAN DENEMELERİ İÇİN ONAY ALINDI

Güney Tıp Üniversitesi'nden Gao Yi liderliğindeki araştırmacılar, bu kök hücre tabanlı yapay karaciğeri geliştirmek için 1996 yılında çalışmalara başladılar. cumhuriyet'in derlediği haberde: Şimdi, bu yaklaşımın insan denemeleri için onaylandı.

Yapay karaciğer, bir biyoreaktör sistemini kullanarak kök hücreleri büyütür ve hastanın kan dolaşımına geri pompalar. Bu kök hücreler, karaciğer dokusunun yenilenmesine ve hasarın tersine çevrilmesine yardımcı olur. Araştırma ekibi, bu yaklaşımı fareler, domuzlar ve maymunlar üzerinde test etti ve geleneksel tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında hayatta kalma oranının önemli ölçüde arttığını gözlemledi.

Ancak, bu başarıların insan denemelerinde tekrarlanması büyük bir zorluk oluşturuyor. Çin merkezli birkaç şirket, bu teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve başarılı olmaları durumunda karaciğer yetmezliği tedavisi için yeni bir seçenek ortaya çıkabilir.