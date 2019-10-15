Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir çağrı yaptı.15 Ekim 2019 Salı 11:25
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada 'operasyonu durdurma ve doğru yola geri dönme' çağırısında bulundu.
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Operasyonu'nu değerlendirdi.
Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Geng, operasyonun sonlandırılması konusunda Türkiye'yi küstah bir şekilde uyardı.
Sözcü ayrıca, Türkiye'ye 'doğru yola geri dönme' çağrısında bulundu.
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