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Çin'den skandal Türkiye açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir çağrı yaptı.

15 Ekim 2019 Salı 11:25
Çin'den skandal Türkiye açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada 'operasyonu durdurma ve doğru yola geri dönme' çağırısında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Operasyonu'nu değerlendirdi.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Geng, operasyonun sonlandırılması konusunda Türkiye'yi küstah bir şekilde uyardı.

Sözcü ayrıca, Türkiye'ye 'doğru yola geri dönme' çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:25
  1. Çin
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • müminmümin37 dk önce
    tipik siyonist çin işte
  • Çin Malına BoykotÇin Malına Boykot38 dk önce
    Tegettttt..
  • DostDost57 dk önce
    Sen önce bir Doğu Türkistan katliamını durdur ve çekil
  • EKOLL EKOLL 1 sa önce
    Kefere sen önce Sincan özerk bölgesindeki müslüman Türklere yaptığın zulüm ve işkenceyi bırak. Türkiye 'nin sizin kıt aklınıza ihtiyacı yok.
  • yahya midyatlıyahya midyatlı1 sa önce
    çinin tavrı normal karşılamak lazım çünkü biz her gün uygur türkleri için onları uyarıp kınıyoruz onlarda kendi komunistleri için bir şeyler söylemesi normal ama şu var'ki söylediklerin hiç ne bir hükmü ne bir değeri var biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyiz onlar parazit durmak yok yola devam.
  • esereser1 sa önce
    ehli kafir hep beraber islamın son kalesine saldırıyor içeride kileri de unutmamak lazım
  • Sadi Sadi 1 sa önce
    Hah bir siz eksiktiniz böcek yiyenler. Hak ile batılın karşı karşıya geldiği anlar
  • Ke-mal Ke-mal 1 sa önce
    Sizde gidip istanbuldaki duraklara cince adini yazın,! Bizimkiler de zerre akıl kalmamış. ABD yle gizlice uygur türklerini silahlandırın,sonra da cin düşünsün.
  • RESUL DAVULCURESUL DAVULCU1 sa önce
    Herkes kapısının önünde ötsün.Siz önce Doğu Türkistan'da yaptığınız zalimliği bırakın.
  • ABDABD1 sa önce
    it sürülerinden siz eksik kalmayın şerfsizler
  • sinan xsinan x1 sa önce
    onlar orada masun müslümanlara yaptıklarına baksınlar pislikler
  • ................1 sa önce
    Vay be..Amerika rusya yıllardır orda halkı biçtiler resmen kimsenin sesi çıkmadı..Türkiye bir girişimde bulunda bütün dünya ülkelerinden ses çıktı. Ey milletim görün işte güçsüz olmanın belirtileri bunlar..Birlik olun...Türkiye ye Pakistan ve Azarbeycandan başka hiç bir ülke açıktan haklı olduğunu söylemedi. Eyyyavrupa devletlerini kardeş sanan halkımın bazı kısmı..iyi okuyun durumu..
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    İt ürür kervan yürür onun bunun çocukları sen katliam yapıyorsun onu görmüyorsun Türkiyenin yükselmesini çekemiyorsunuz,çatlayın patlayın
  • Alparslan 1071Alparslan 10711 sa önce
    Hadi ordan pekin ördeği!!!!
  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 1 sa önce
    LAN celik gözler ulan kales mikroplar siz daha büyük Bela olacaksiniz dünyanin basina unutmayin cin sedi bizden korunmaniz icin yapildi ulan yaloslar
  • yazmıyorumyazmıyorum1 sa önce
    ateist putçu sadist kafir senin yolgöstericiliğine kesinlikle ihtiyacımız yok asıl sen uygurmüslümanlarına yaptığın zulmlereden dön piçin kafiri pislik sizinde ananınızın belleneceği günler uzak değil piç dönü piç kefere pislikleri neces mahluklar sizler insanmısınız insanlıktan nasibinğiz varm ışerefsiz aşağılık mahluklar
  • can ugurcan ugur1 sa önce
     uygur türklerini katlediyorsunuz...
  • konyalıkonyalı1 sa önce
    Gelde dogru yola sok aman çok korktuk siz önce uygur türklerinin hesabını verin kahpeler oradan havlamayın
  • CINOLICINOLI1 sa önce
    CIN DENILEN DISIZLER KENDI YAPTIGINIZ KATLIYAMLARIN HESABINI VERIN SONRA AGZINIZI ACIN CIN DE ARTIK BAS AGRISI YAPMAYA BASLADI BUNUNDE SONU VARDIRKATLIYAMCI CIN KENDINE GEL SENI ILGILENDIREN BIR KONU YOK HON KONK ÖZGÜR OLMADIKCA DÜNYADA HUZUR OLMAZ.
  • VATANDAŞVATANDAŞ1 sa önce
    abi sövüp günaha girmek istemiyorum lütfen

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