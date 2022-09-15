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Dünya Çin'den nükleer güç hedefi
Dünya

Çin'den nükleer güç hedefi

Çin, inşa aşamasındaki nükleer güç ünitelerinin ölçeği bakımından dünya liderliğini sürdürüyor. Çin Nükleer Enerji Endüstrisi Derneği, dün "Çin’in Nükleer Enerji Gelişim Raporu 2022" başlıklı bir mavi kitap yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 13:15:00 -
Çin'den nükleer güç hedefi

Yeni Akit  Ankara

Rapora göre, 2021 yılından bu yana Çin’de beş yeni nükleer güç ünitesi hizmete girerken, dokuz nükleer güç ünitesinin inşası başlatıldı. Çin’de şu an ticari amaçlı faaliyet gösteren toplam kurulu gücü 55 milyon 600 bin kilovat olan 53 nükleer güç ünitesi bulunduğu, toplam kurulu gücü 24 milyon 190 bin kilovat olan 23 nükleer güç ünitesinin ise inşa aşamasında olduğu kaydedildi.

Nükleer enerjiye dayalı elektrik üretimi yüzde 5

Çin, inşa edilmekte olan nükleer güç ünitelerinin toplam ölçeği bakımından dünya birinciliğini koruyor. Çin Nükleer Enerji Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Zhang Tingke, şu an nükleer enerjiye dayalı elektrik üretiminin ülkenin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 5’e ulaştığını ve 10 yıl önce ise bu payının yüzde 2 olduğunu kaydetti.

Mavi Kitap’a yazmışlar

Mavi kitapta, gelecekte Çin’de nükleer enerjiye dayalı elektrik üretiminin payının daha da artacağına ve nükleer enerjinin kullanım kapsamının sürekli genişleyeceğine işaret edildi. Zhang Tingke, Çin’in 2030 yılına kadar nükleer enerjiye dayalı elektrik üretiminin payını yüzde 10 civarına, 2060 yılına kadar da yüzde 20 civarına çıkartmayı hedeflediğini dile getirdi.

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