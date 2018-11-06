Çin'den gövde gösterisi! Hayalet uçakları havalandı

Çin Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nin havalandırdığı dört adet J 20 hayalet uçağı ilk hava gösterisini gerçekleştirirken uçaklar, ilk kez halka açık olarak gösterildi.



Altı gün sürecek havacılık fuarında ağır ulaştırma uçağı Y-20, KJ-500 erken uyarı uçağı, GJ-2 insansız hava aracı ve J-10B savaş uçağı da sergileniyor.

Olası bir savaş öncesi önlem

Çin devlet medya kuruluşunun aktardığına göre fuarda Çin Havacılık ve Bilim Bölümü’nün geliştirdiği CH-10 drone’u havacılık fuarında ilk kez gösterilen hava araçlarından biri oldu.



Çin’in en büyük havacılık fuarında sergilediği yeni savaş uçakları, ABD ile ticaret savaşlarının kontrolden çıkarak sıcak savaşa dönüşme ihtimaline karşı bir önlem olarak yorumlandı.