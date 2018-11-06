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Çin'den gövde gösterisi! Hayalet uçakları havalandı

Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen fuarda, ülkenin yeni uçakları, drone'ları, füze ve lazerleri tanıtıldı.

06 Kasım 2018 Salı 14:59
Çin'den gövde gösterisi! Hayalet uçakları havalandı
Çin, Zhuhai kentinde düzenlenen en büyük havacılık fuarında, yeni uçakları, drone'ları, füze ve lazerleri dünyaya tanıttı. 40'dan fazla ülkenin katıldığı fuarda Çin, J 20 hayalet uçaklarının deneme uçuşunu gerçekleştirerek, gövde gösterisi yaptı.
 
Çin Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nin havalandırdığı dört adet J 20 hayalet uçağı ilk hava gösterisini gerçekleştirirken uçaklar, ilk kez halka açık olarak gösterildi.

Altı gün sürecek havacılık fuarında ağır ulaştırma uçağı Y-20, KJ-500 erken uyarı uçağı, GJ-2 insansız hava aracı ve J-10B savaş uçağı da sergileniyor.

Olası bir savaş öncesi önlem

Çin devlet medya kuruluşunun aktardığına göre fuarda Çin Havacılık ve Bilim Bölümü’nün geliştirdiği CH-10 drone’u havacılık fuarında ilk kez gösterilen hava araçlarından biri oldu.

Çin’in en büyük havacılık fuarında sergilediği yeni savaş uçakları, ABD ile ticaret savaşlarının kontrolden çıkarak sıcak savaşa dönüşme ihtimaline karşı bir önlem olarak yorumlandı.
Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:59
  1. Ordu
  2. Çin
  3. ABD

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