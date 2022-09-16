Çin'den gerginliği tırmandıracak bir adım daha

Yeni Akit Ankara

Sözcü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Çin’in Taiwan bölgesine yönelik silah satışıyla ilgili soruyu yanıtladı. Mao Ning, buna kararlılıkla karşı çıktıklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD’nin Çin’in Taiwan bölgesine silah satışının Tek Çin ilkesini, Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriyi özellikle 17 Ağustos Bildirisi’ni ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin-ABD ilişkilerine ve Taiwan Boğazı’nın barışı ve istikrarına zarar verdiğini söyledi.