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Dünya Çin'den gerginliği tırmandıracak bir adım daha
Dünya

Çin'den gerginliği tırmandıracak bir adım daha

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, kendi egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını korumak için Çin hükümetinin Taiwan’a silah satışına katılan Raytheon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gregory J. Hayes ve Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik Başkanı ve CEO'su Ted Colbert’a yaptırım uygulamaya karar verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 15:30:00 -
Çin'den gerginliği tırmandıracak bir adım daha

Yeni Akit  Ankara

Sözcü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Çin’in Taiwan bölgesine yönelik silah satışıyla ilgili soruyu yanıtladı. Mao Ning, buna kararlılıkla karşı çıktıklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD’nin Çin’in Taiwan bölgesine silah satışının Tek Çin ilkesini, Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriyi özellikle 17 Ağustos Bildirisi’ni ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin-ABD ilişkilerine ve Taiwan Boğazı’nın barışı ve istikrarına zarar verdiğini söyledi.

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