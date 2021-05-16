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Dünya Çin'den flaş Filistin açıklaması
Dünya

Çin'den flaş Filistin açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Filistin'de son günlerde durumun kötüye gidişinin asıl nedeninin soruna uzun süredir adil çözüm bulunamaması olduğunu belirterek, Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:09:00 - 2021-05-16 16:13:19
Çin'den flaş Filistin açıklaması

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Orta Doğu barış sürecinin rotasından saptığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ciddiyetle uygulanmadığını vurguladı.

Filistin'de yaşanan şiddet olaylarının temel sebebinin meseleye yıllardır adil çözüm getirilememesi olduğunu belirten Vang, böyle bir çözüm olmaksızın İsrail'in ve Filistin'in hatta Orta Doğu'nun gerçek barışı sağlayamayacağının altını çizdi.

Vang, ateşkesin sağlanması ve şiddetin sona erdirilmesi noktasında BMGK'nin sorumluluğuna dikkati çekti. Vang, Filistin meselesinde nihai çıkış yolunun iki devletli çözümün uygulanması olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Vang, BMGK'nin mayıs ayı dönem başkanı Çin'in çabası ile Konseyin bugün itibarıyla bir kez daha toplanacağını, İsrail-Filistin arasındaki gerginliğin görüşüleceği bir açık oturum düzenleneceğini dile getirdi.

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