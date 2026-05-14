Çin’den dünyayı şaşkına çeviren robot hamlesi

Çinli robotik devi Unitree Robotics, teknoloji dünyasında ses getiren yeni nesil insanlı robotu GD01’i tanıttı. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış görüntüsüyle dikkat çeken dev “mecha” robot, hem iki ayak üzerinde yürüyebiliyor hem de saniyeler içinde dört ayaklı moda geçebiliyor. Şirket, GD01’i dünyanın ilk seri üretim dönüşebilir insanlı mecha robotu olarak tanımlıyor.

Tanıtım görüntülerinde kokpit bölümünde bir pilot taşıyan GD01’in önce insansı bir robot gibi hareket ettiği, ardından kol gücüyle bir tuğla duvarı yıktığı görülüyor. En dikkat çeken an ise robotun gövde yapısını değiştirerek dört ayaklı moda geçmesi oldu. Bu sahneler, yıllardır yalnızca “Transformer” tarzı bilim kurgu yapımlarında görülen teknolojilerin artık gerçek dünyada kullanılmaya başlandığı yorumlarına neden oldu.

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki dev robotun yüksek dayanımlı özel alaşımlardan üretildiği açıklandı. Şirket, GD01’in özellikle sivil ulaşım ve ileri seviye mobilite çözümleri için geliştirildiğini belirtiyor. Robotun başlangıç fiyatı ise tam 3,9 milyon yuan, yani yaklaşık 573 bin dolar olarak duyuruldu.

Henüz teknik özelliklerinin tamamı paylaşılmasa da uzmanlar GD01’i, insan taşıyabilen robot teknolojilerinde tarihi bir eşik olarak değerlendiriyor. Özellikle dönüşebilir gövde sistemi ve denge kabiliyeti, robotik sektöründe yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

Çin’in robot teknolojilerindeki yükselişi ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre Çinli üreticiler, 2025 yılında dünya genelindeki insansı robot satışlarının yaklaşık yüzde 90’ını gerçekleştirdi. Bu tablo, ABD merkezli teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Tesla, Figure AI ve Agility Robotics gibi şirketler insansı robot alanında çalışmalar yürütse de üretim kapasitesinde Çinli firmaların gerisinde kalmış durumda. Verilere göre Unitree yalnızca geçen yıl 5.500’den fazla insansı robot sevkiyatı yaptı. ABD’li rakiplerin her biri ise aynı dönemde yaklaşık 150 robot teslim edebildi.

Uzmanlar, Çin’in bu alandaki başarısında düşük üretim maliyetleri, hızlı seri üretim kapasitesi ve agresif fiyat politikalarının etkili olduğunu belirtiyor. Şirketin giriş seviyesi insansı robot modeli R1’in yalnızca 6 bin dolara satışa sunulması da sektörde büyük yankı uyandırmıştı.

Teknoloji dünyası şimdi şu sorunun cevabını arıyor: İnsan taşıyan dev robotlar yakın gelecekte günlük hayatın bir parçası mı olacak?