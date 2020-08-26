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Ekonomi Çin'den dijital para hamlesi
Ekonomi

Çin'den dijital para hamlesi

Çin Halk Bankası’nın Para Politikası Bölümü Yöneticisi Sun Guofeng, 2022 yılında düzenlenecek Beijing Kış Olimpiyatları öncesi dijital para kullanımının tedavüle sokulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:14:00 -
Çin'den dijital para hamlesi

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, PBoC para politikası departmanı başkanı Sun Guefeng, ülkesinde düzenlenecek olan Pekin’deki 2022 Kış Olimpiyat Oyunları öncesi dijital para kullanımının başlatılacağını belirtti. 

Denemeler yapılıyor

Çin'de dijital Yuan için pilot bölgeler olan Shenzen, Suzhou, Xiongan ve Chengdu’da şu anda dijital para denemeleri yapılıyor. Alınan bilgiye göre, Çin Merkez Bankası'nın pilot bölgeleri arttırarak Tianjin, Hebei ve Hong Kong’un Körfez Bölgesi gibi bölgelerde de testlere başlanacak.

Küçük parekende işlemler için kullanılacak

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan son açıklamaya göre, yetkililer dijital Yuan'ın yalnızca küçük parekende işlemlerde kullanımının test edildiği belirtildi. Ayrıca Çin Merkez Bankası, dijital Yuan'ın yasal bir mali değişim aracı olduğunu belirterek, kağıt parayla birebir değiştirilebilir olduğunu teyit etti.

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