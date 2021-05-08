Çin’den BM’ye gözdağı

Münübe Yılmaz

Uygur Türklerine yaptığı zulmü her seferinde inkar eden Çin, Uygurlara yapılan zulme dikkat çekmek amacıyla gelecek hafta düzenlenecek olan programa katılmaması konusunda BM üyelerine uyarıda bulundu. Almanya, Amerika ve İngiltere tarafından organize edilen programın politik amaçlı olduğunu ileri süren Çin’in BM yetkilileri “BM üyelerinden Çin karşıtı bu programa katılmamalarını talep ediyoruz” ifadesinde bulundu. Avustralya ve Kanada ile birlikte Avrupa ülkelerinin de desteklediği programın insan hakları ve özgürlüklere dikkat çekmeten ziyade Çin’in iç meselelerine karışmak amacıyla yapıldığını iddia eden Çinli yetkililer, organizasyonun amacı Çin’in ekonomik gelişiminin önünü keserek, ülkedeki istikrarı bozmak olduğunu iddia etti. Çinli yetkililer Uygurlara destek altında yapılacak programın bir provakasyon olduğunu belirterek “Bu provakasyon Çin’in Uygurlar konusundaki tavrını olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramaz” sözleri ile de tüm dünyayı tehdit etti.