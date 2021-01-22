Korona aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Çin'den ülkemize gelen CoronaVac aşısına 13 Ocak'ta acil kullanım onayı verildi. 81 ilde 14 Ocak Perşembe günü sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Sağlık çalışanlarınını ardından yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlar aşılanmaya başladı. Son olarak ise 85 yaş üstü vatanadaşlar evlerinde aşılanmaya başladı. Pek çok kişi Çin'den Türkiye'ye ne zaman yeni aşı geleceğini merak ediyor. 30 milyon doz aşı ne zaman gelecek?

Çin'den aşılar ne zaman gelecek?

Acil kullanım onayı alan CoronaVac aşısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25-30 milyon doz aşınını daha yurda geleceğinini müjdesini vermişti.

Cuma namazı çıkışında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek" dedi.

Aşının Çin'de gerekli onayları aldığı, cumartesi günü yola çıkacağı öğrenildi. CoronaVac aşısının 24 Ocak Pazar günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İkinci parti aşının 10 milyon doz olması bekleniyor.