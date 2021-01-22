  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çin'den aşılar ne zaman gelecek?
Yaşam

Çin'den aşılar ne zaman gelecek?

Korona aşıları ne zaman gelir? Aralık ayı sonunda Çin'den Türkiye'ye 3 milyon doz CoronaVac aşısı getirildi. Aşılar 14 günlük testlerin ardından 14 Ocak Perşembe günü uygulanmaya başladı. Vatandaşlar aşı için sıra beklerken Çin'den ne zaman yani parti aşı geleceğini araştırıyor. Peki, koronavirüs aşıları ne zaman Türkiye'ye gelir? | Korona aşısı sırası ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:58:00 -
Çin'den aşılar ne zaman gelecek?

Korona aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Çin'den ülkemize gelen CoronaVac aşısına 13 Ocak'ta acil kullanım onayı verildi. 81 ilde 14 Ocak Perşembe günü sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Sağlık çalışanlarınını ardından yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlar aşılanmaya başladı. Son olarak ise 85 yaş üstü vatanadaşlar evlerinde aşılanmaya başladı. Pek çok kişi Çin'den Türkiye'ye ne zaman yeni aşı geleceğini merak ediyor. 30 milyon doz aşı ne zaman gelecek?

Çin'den aşılar ne zaman gelecek?

Acil kullanım onayı alan CoronaVac aşısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25-30 milyon doz aşınını daha yurda geleceğinini müjdesini vermişti.

Cuma namazı çıkışında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek" dedi.

Aşının Çin'de gerekli onayları aldığı, cumartesi günü yola çıkacağı öğrenildi. CoronaVac aşısının 24 Ocak Pazar günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İkinci parti aşının 10 milyon doz olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam 4 saat… İsmail Küçükkaya’nın rezilliği ortaya çıktı
Gündem

Tam 4 saat… İsmail Küçükkaya’nın rezilliği ortaya çıktı

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya fena yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ve bir kadınla gayrimeşru yaşadığı ön..
Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun
Medya

Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Vkontakte sosyal medya sitelerine uyarı yazıs..
Donald Trump'a tehdit: Seni İHA ile böyle vuracağız
Dünya

Donald Trump'a tehdit: Seni İHA ile böyle vuracağız

İran dini lideri Ali Hamaney, ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'a bırakan Donald Trump'a şoke eden bir tehditte bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay