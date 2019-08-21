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Çin'den Amerika'ya uyarı: Bizimle iyi geçinin

ABD Başkanı Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığından, Washington yönetimine "bizimle iyi geçinin" çağrısı yapıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:28
Çin'den Amerika'ya uyarı: Bizimle iyi geçinin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı "kazançlı" olduğunu ve ABD'nin ticari anlaşmazlıklar konusunda Çin'in katettiği yolun yarısına ulaşabileceğini umduğunu söyledi.

Gıng, Washington yönetiminin, ABD-Çin ilişkilerini teşvik etmek ve ikili iş birliğini geliştirmek için Pekin yönetimi ile "iyi geçinmesini" ümit ettiklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Trump, dün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in Beyaz Saray'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularına verdiği cevapta, "Biri Çin ile boy ölçüşmeliydi. Bu yapılmalıydı. Sadece tek fark ben bunu yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, ay başında 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı.

Çin de ABD'nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu. 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:28
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  2. Donald Trump
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