Çin'den Amerika'ya suçlama!

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'da yaşanan sokak olayları ve bazı kesimlerin ''ABD'nin parmağı var'' suçlamarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Amerikan istihbaratının, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiğine dair bilgilendirmede bulunuduğunu söyleyen Trump, suçlamalara da cevap verdi.

Trump suçlamalarla ilgili, ''Birçok kişi Hong Kong'da yaşanan olaylardan dolayı beni ve ABD'yi suçluyor. Neden suçladıkları konusunda bir fikrim yok.'' dedi.



SUÇLAMALARIN KAYNAĞI

Amerikalı diplomat Julie Eadeh ile Hong Kong'taki protestocu grupların liderleri yakın bir tarihte bir araya geldi. ADB rutin bir görüşme olduğunu savunurken, Çin medyası ABD'yi protestocularla iş birliği yapmakla suçladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, ''Diplomatımızla ilgili resmi Çin medyası haberleri sorumsuzluktan tehlike boyutuna ulaştı. Buna bir son vermeliler.'' dedi.

Rus medyasına açıklamarda bulunan Ron Paul Barış ve Refah Enstitüsü İcra Direktörü Daniel McAdams ise, ABD'nin Hong Kong'daki sokak hareketleri ile ilişkisinin olduğunu ileri sürdü. McAdams, bu ilişkinin 2014 yılından beri var olduğunu iddia etti.



ÇİN KAYNAKLARI ABD BAYRAKLARINI GÖSTERDİ



Pekin yönetimi, Hong Kong'da giderek tırmanan şiddet olayları ile ilgili ''terörizm'' uyarısında bulunarak ABD'yi şiddet eylemlerine destek vermekle suçladı.

Hükümet Konseyi'nin duyurusunda, ''Açık bir gerçeği yeniden vurgulamak gerekiyor. Hong Kong Çin'in bir parçası ve işleri tamamen Çin'in iç işleri. ABD’yi, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları gözetmesi ve Çin’deki iç işlerine müdahale etmemeye çağırıyor.'' ifadelerine yer verildi.

Julie Eadeh ile protestocu grupların liderlerinin bir araya gelmesine dikkat çeken Çin devlet medyası, protestocuların ABD bayrakları taşıdığı görüntüleri yayımladı.