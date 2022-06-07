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Ekonomi Çin'deki gelişmeler petrol fiyatlarını yükseltti!
Ekonomi

Çin'deki gelişmeler petrol fiyatlarını yükseltti!

Petrol fiyatları, Çin'de COVID-19 kısıtlamalarının gevşemesi ve sıkı tedarik nedeniyle arttı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 09:21:00 -
Çin'deki gelişmeler petrol fiyatlarını yükseltti!

Petrol fiyatları, Çin'de COVID-19 kısıtlamalarının gevşemesi ve sıkı tedarik nedeniyle arttı.

Petrol fiyatları, Çin'de COVID-19-19 önlemlerinin gevşemesiyle talebin artacağı beklentisi ve OPEC+ üreticilerinin sıkı arzı gevşeteceğine yönelik endişeler nedeniyle artış yaşadı.

Brent petrol fiyatları TSİ 07.13'te 76 sent (%0,6) artarak 120,27 dolar/varile çıktı. ABD Batı Teksas petrolü %0,7 (83 sent) artarak 119,33 dolar/varilden işlem gördü. Gösterge üç ay vadeli kontrat 120,99 dolar/varile kadar çıktı.

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