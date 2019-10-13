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Çin'de Zulüm Bitmiyor! Canlılar yetmedi ölülere göz diktiler

Uygur Türkleri'ne yaptıkları zulümde hızını alamayan Çin Devleti, şimdi de vefat etmiş Uygurluları hedef aldı. Zalimlikte sınır tanımayan Çin, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'nin mezarlarını yıkıp, yıktıkları yerlere oyun parkı ve otopark yapıyor.

13 Ekim 2019 Pazar 17:06
Çin'de Zulüm Bitmiyor! Canlılar yetmedi ölülere göz diktiler

Taha Emre ÖZDEMİR   yeniakit.com.tr  Doğu Türkistan toplama kamplarında Uygur Türkleri'ne yönelik zulmüne devam eden Çin, ölüleri de hedef alacak kadar ileriye gitti.

Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne ait mezarları yıkan Çin Devleti, onların yerine oyun parkları ve otoparklar inşa ediyor.

Uydu yardımıyla bölgeden çekilen fotoğraflara göre Çin'li yetkililer, mezarları yıkılarak talan edilen Uygurluların kemiklerini de ortada bırakacak kadar alçaklaştı.

Mezarlıkların yıkılmasına ilişkin açıklama yapan bazı insan hakkı grupları, Çin'in mezarlıkları Uygur Türkleri'ne ait tüm izleri silmek için yıktıklarını açıkladı.  

Uydu görüntülerinden elde edilen fotoğraflara göre Doğu Türkistan'daki birçok Uygur Türkü mezarının ortadan kaldırıldığı gözlendi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 17:06
  1. Doğu Türkistan

YORUM YAZ

  • sadece hakikatsadece hakikat57 dk önce
    bu pisliklere kim ne zaman dur diyecek.
  • CanCan1 sa önce
    Ee bizim disislerinden tik var mi ? Yoksa cin büyük lokma mi?

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