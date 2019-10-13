Çin'de Zulüm Bitmiyor! Canlılar yetmedi ölülere göz diktiler

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr Doğu Türkistan toplama kamplarında Uygur Türkleri'ne yönelik zulmüne devam eden Çin, ölüleri de hedef alacak kadar ileriye gitti.



Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne ait mezarları yıkan Çin Devleti, onların yerine oyun parkları ve otoparklar inşa ediyor.



Uydu yardımıyla bölgeden çekilen fotoğraflara göre Çin'li yetkililer, mezarları yıkılarak talan edilen Uygurluların kemiklerini de ortada bırakacak kadar alçaklaştı.



Mezarlıkların yıkılmasına ilişkin açıklama yapan bazı insan hakkı grupları, Çin'in mezarlıkları Uygur Türkleri'ne ait tüm izleri silmek için yıktıklarını açıkladı.



Uydu görüntülerinden elde edilen fotoğraflara göre Doğu Türkistan'daki birçok Uygur Türkü mezarının ortadan kaldırıldığı gözlendi.