  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin’de teknoloji şirketlerine fazla çalışma süresi uyarısı
Aktüel

Çin’de teknoloji şirketlerine fazla çalışma süresi uyarısı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:47:15 -
Çin’de teknoloji şirketlerine fazla çalışma süresi uyarısı

ANKARA (AA) - Çin'de bir teknoloji şirketinin genç yaştaki çalışanının fazla çalışmaktan hayatını kaybetmesinin ardından şirketlere "çalışanların haklarını korumaları" uyarısı yapıldı.

Ülkedeki teknoloji şirketlerinin gayri resmi çalışma sistemi olarak bilinen ve 996 olarak kodlanan sabah 9'dan akşam 9’a, pazartesiden cumartesiye kadar çalışma düzeni nedeniyle 29 Aralık'ta 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Gencin ölümünün ardından ülkenin sosyal paylaşım sitesi Weibo’da sosyal medyada 996'ya tepki gösteren paylaşımlar yapıldı.

Çin devlet ajansı Xinhua da Weibo’dan paylaştığı yorum yazısında, fazla çalışma süresi nedeniyle bir gencin ölümünün ardından teknoloji şirketlerine "çalışanların yasal haklarını koruyun" çağrısı yaptı.

Yazıda, ülkedeki e-ticaret şirketlerinden Pinduoduo’nun 22 yaşındaki bir çalışanının geçen hafta mesai bitiminden sonra eve giderken aniden yere düşmesi ve akabinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin "yürek burkan bir durum olduğu" belirtildi.

Söz konusu olayın herkesi, teknoloji sektöründe anormal fazla çalışma kültürünün neden olduğu acıya yoğunlaştırdığına dikkat çekilen yazıda, "hayallere ulaşmak için sıkı çalışma ve mücadelenin gerekli olduğu ancak çalışanların yasal hak ve menfaatlerinin ihlal ve ihmal edilmemesi gerektiği" kaydedildi.

Yazıda, işçileri fazla çalıştırmanın yasa dışı ve onların sağlıklarından çalmak anlamına geldiği vurgulanarak, yasal hak ve menfaatleri güçlendirmenin şirketlerin hedeflerine ulaşması için çalışanların da sağlıklı şekilde koşturmasını sağlayacağı belirtildi.

Pinduoduo’nun Cang soyadlı 22 yaşındaki çalışanı geçen hafta gece saatlerinde mesaisini tamamlamasının ardından arkadaşıyla birlikte evine giderken birden yere yığılmış ve kaldırıldığı hastanede 6 saatlik çabanın ardından kurtarılamamıştı.

Şirkete uzun çalışma süreleri uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Cang’ın ölümü sosyal medyada tepki toplamış, uzun çalışma saatlerini temsilen "996" etiketleri yaklaşık 190 milyon kez görüntülenmişti.

- Teknoloji şirketlerindeki gayri resmi çalışma düzeni: 996

Çin Çalışma Kanunu’na göre ise bir işçinin çalışma süresinin haftalık 40 saati geçmemesi gerekiyor.

Ülkedeki program geliştiricilerden biri 2019 yılında uzun çalışma süresini protesto etmek için yazılım geliştirme platformu "Github"ta, "996icu" kullanıcı adıyla, 996’nın çalışanların hayatlarını yoğun bakım ünitesinde bitirdiğini belirterek, “(Program) Geliştiricilerin hayatları önemlidir” paylaşımı yapmış, paylaşım 30 binden fazla beğeni almıştı.

Kullanıcı paylaşımında Çin’deki e-ticaret şirketlerinden Youzan ve JD.com’un, gayri resmi çalışma düzeni olan 996’yı uyguladığını belirtmişti. Paylaşımın ardından Youzan şirketi soruşturma geçirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat
Ekonomi

İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat

2020 yılının büyük bölümünde sert dalgalanmalar yaşayan, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik ..
‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'
Dünya

‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK konusunda İran'a uyarıda bulunarak, 'Irak, Türkiye ve İran ortak hareket e..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay